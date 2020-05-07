В КЧР спроектировали 3D-модели защитных щитков для лица и заколок для масок

ЧЕРКЕССК, 7 мая. /ТАСС/. Изобретатели из Центра инновационного творчества молодежи в Карачаево-Черкесии спроектировали 3D-модели защитных щитков для лица, заколок для масок, переходников для аппаратов ИВЛ и начали их производство, рассказали в четверг в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии.

"Инициативная группа Центра инновационного творчества молодежи в Карачаевске запустили производство дополнительных средств индивидуальной защиты. Молодые изобретатели самостоятельно спроектировали 3D-модели защитных щитков для лица, заколок для масок, переходников различного диаметра (в том числе и для аппаратов ИВЛ) и печатают их на 3D-принтерах. Всего в Центре инновационного творчества молодежи, который является подведомственным учреждением центра КЧР "Мой бизнес", таких принтеров пять", - говорится в сообщении.

Многоразовые защитные щитки представляют собой экраны из прозрачного пластика и полностью защищают лицо и глаза, заколки для медицинских масок защищают уши от натирания резинками при длительном ношении. Изобретатели получили первый заказ на изготовление 1,5 тыс. щитков, переходников и заколок. Медики республики также смогут оставлять заявки на получение бесплатных готовых изделий.

За прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 464 случая заражения, 41 человек выздоровел, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.