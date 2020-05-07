Медицинские учреждения Чечни получат еще 295 аппаратов ИВЛ

ГРОЗНЫЙ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики закупили дополнительно 295 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в скором времени они поступят в медицинские учреждения региона, сообщил в четверг сенатор от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов в ходе пресс-конференции ТАСС, прошедшей в онлайн-формате.

"В начале распространения инфекции у нас в республиканских больницах было 202 аппарата ИВЛ, мы докупили еще 27 аппаратов. Заключен и проплачен контракт на закупку еще 295 аппаратов ИВЛ, и в ближайшее время они поступят в наши медицинские учреждения", - сказал Ахмадов.

Кроме того, по его словам, в республике налажено собственное производство медицинских масок, одноразовых противочумных костюмов, антисептического раствора. "На сегодняшний день произведено почти 1,5 млн масок, 11,9 тыс. одноразовых противочумных костюмов, и работа в этом направлении продолжается", - пояснил сенатор.

Он также отметил, что серьезную поддержку в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией оказывает общественный фонд имени Ахмада-Хаджи Кадырова. В частности, на средства фонда были закуплены и поставлены в медицинские учреждения 20 автомобилей скорой помощи и реанимобилей класса С, в ближайшее время планируется закупка еще 10 автомобилей. "Фонд закупил и распространяет среди населения одноразовые медицинские маски - более 1 млн штук уже раздали населению. Также оказывают материальную помощь - 30 тыс. малоимущих семей нашей республики от этого фонда получили от 10 до 30 тыс. рублей", - рассказал Ахмадов, добавив, что малоимущим также оказывается помощь в виде продуктовых наборов.

По данным сенатора, с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской республики подтверждено 615 случаев заражения, 306 человек выздоровели, восемь умерли. 2 064 человека находятся под медицинским наблюдением.