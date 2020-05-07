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75-летие Победы

Персональные концерты для ветеранов организуют в Ставрополе в День Победы

Во дворах города выступят 29 концертных бригад

СТАВРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Администрация города Ставрополя организует 159 персональных концертов для ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы. Во дворах города выступят 29 концертных бригад, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"К ветеранам краевого центра будут ездить 29 концертных бригад, чтобы поздравить каждого земляка, внесшего свой вклад в освобождение страны от фашистских захватчиков. Всего в 159 городских дворах в этот день пройдут персональные концерты для ветеранов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в администрации города, в Ставрополе проживают 204 ветерана Великой Отечественной войны.

Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе начнется утром с авиапарада, в котором примут участие шесть вертолетов и четыре самолета. Днем в городе будут транслировать сводки Советского информбюро, звучавшие 9 мая 1945 года. Вечером в городе пройдет артиллерийский салют.

Режим самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 11 мая, поэтому массовых мероприятий в городе в День Победы не будет. Все акции будут проводиться в дистанционном формате, увидеть концерты и салют можно, не выходя из дома.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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