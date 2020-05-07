"Русгидро" поможет средствами индивидуальной защиты медперсоналу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" окажет помощь медучреждениям Дагестана в виде кислородных концентраторов для заразившихся коронавирусом и средств индивидуальной защиты медперсонала, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Русгидро" приняло решение о выделении благотворительной помощи районным стационарным медицинским учреждениям Республики Дагестан в виде кислородных концентраторов для заразившихся и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что оперативный персонал гидроэлектростанций Дагестанского филиала "Русгидро" перешел на вахтовый метод работы с размещением на гидроэлектростанциях. На станциях филиала для работников созданы необходимые условия для временного проживания, обеспечено питание. Персонал обеспечен средствами защиты, установлены бактерицидные облучатели воздуха, проводится дополнительная дезинфекция помещений, введен режим температурного контроля.

При этом в компании подчеркнули, что более 85% административно-управленческого персонала работает удаленно. "Взаимодействие с потребителями полностью переведено на дистанционный режим. В течение апреля ресурсоснабжающие компании группы "Русгидро" не начисляли всем категориям потребителей пени за просрочку оплаты электроэнергии, тепла и горячего водоснабжения", - уточнили в пресс-службе.

Дагестанский филиал "Русгидро" включает 16 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 1 885,5 МВт, в том числе крупнейшую на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС (1 000 МВт), Ирганайскую ГЭС (400 МВт), Миатлинскую ГЭС (220 МВт), Гоцатлинскую ГЭС (100 МВт), Чирюртскую ГЭС-1 (72 МВт), Гельбахскую ГЭС (44 МВт), а также ряд малых ГЭС.

По данным регионального оперштаба, на 7 мая в Дагестане 2 372 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 105 человек за сутки), 391 человек выздоровел, 16 умерли. Всего в республике обследовано более 24 тыс. человек, 3 512 находятся на изоляции.