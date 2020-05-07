{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Салют в Самаре в День Победы впервые проведут с баржи на Волге

Над городом также состоится пролет нескольких единиц авиатехники

ТАСС, 7 мая. Праздничный салют в честь Дня Победы впервые пройдет в Самаре на открытой воде. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"Впервые в честь Дня Победы в Самаре 9 мая в 22:00 по местному времени военнослужащие проведут праздничный салют на открытой воде. Салютные установки 2А85 и артиллерийские орудия Д-30 будут установлены на двух баржах, которые встанут на середине реки Волги", - сообщили в пресс-службе.

Артиллеристы 2-й гвардейской общевойсковой армии дадут 30 залпов с перерывами в 30 секунд, а также выпустят более 200 фейерверков "Ассоль" и "Вега".

Кроме того, 9 мая в небо над Самарой поднимутся по два многофункциональных сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР и многоцелевых вертолета Ми-2 с двух авиабаз Центрального военного округа.

Теги
РоссияСамарская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Казани появится улица имени генерала Махмута Гареева
Она появится в жилом комплексе "Салават купере" Кировского района города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС