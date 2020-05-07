Салют в Самаре в День Победы впервые проведут с баржи на Волге

ТАСС, 7 мая. Праздничный салют в честь Дня Победы впервые пройдет в Самаре на открытой воде. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"Впервые в честь Дня Победы в Самаре 9 мая в 22:00 по местному времени военнослужащие проведут праздничный салют на открытой воде. Салютные установки 2А85 и артиллерийские орудия Д-30 будут установлены на двух баржах, которые встанут на середине реки Волги", - сообщили в пресс-службе.

Артиллеристы 2-й гвардейской общевойсковой армии дадут 30 залпов с перерывами в 30 секунд, а также выпустят более 200 фейерверков "Ассоль" и "Вега".

Кроме того, 9 мая в небо над Самарой поднимутся по два многофункциональных сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР и многоцелевых вертолета Ми-2 с двух авиабаз Центрального военного округа.