В Дивном в 2020 году благоустроят центральный сквер

ПЯТИГОРСК, 7 мая. /ТАСС/. Центральный сквер площадью более 18 тыс. кв. м благоустроят по национальному проекту в селе Дивном Ставропольского края в 2020 году, сообщили в четверг в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В селе Дивном Апанасенковского района в этом году появится обновленный сквер в самом центре села. Его благоустройство стало возможным благодаря действию проекта по формированию современной городской среды", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, проектом запланировано полностью отремонтировать пешеходные дорожки, обновить входную группу в сквер, отремонтировать освещение, установить новые скамьи. Займутся и озеленением сквера. Здесь высадят можжевельник, падубы, розы, барбарис и другие молодые растения.

Отмечается, что площадь сквера - более 18 тыс. кв. м. Рядом расположены здания районной и сельской администрации, дом культуры, церковь и жилая застройка. "Здесь ежедневно проходит большое количество людей, как взрослые, так и дети, и для них создание современной, многофункциональной благоустроенной зоны крайне важно", - говорится в пресс-релизе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).