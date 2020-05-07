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75-летие Победы

Военные обустроили более 30 мемориалов и воинских захоронений в Петербурге и Ленобласти

В частности, проведено благоустройство мемориала "Лемболовская твердыня"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 30 мемориалов и воинских захоронений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обустроили военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в канун Дня Победы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе округа.

В частности, военные провели благоустройство мемориала "Лемболовская твердыня". Были отремонтированы и покрашены ограждения, элементы вооружения на мемориале, восстановлены окопы и блиндажи.

"В ходе трехдневной работы военнослужащие очистили от бытового мусора и сухостоя более 1,5 тыс. кв. м территории мемориального комплекса. После проведения благоустройства военнослужащие ЗВО возложили венки и цветы к мемориалу", - рассказали в округе.

Мемориал "Лемболовская твердыня" сооружен в 1967 году на 34-м км Приозерского шоссе, где в 1941 году войска 23-й армии остановили наступление финских войск и стойко держали оборону вплоть до начала наступления 1944 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область75-летие Победы
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