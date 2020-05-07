Более 400 млн рублей направят на благоустройство городов и сел в Чечне в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики направят более 400 млн рублей на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий региона в 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" и федерального партийного проекта "Городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.

"В текущем году будет проведена реконструкция 43 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Мероприятия пройдут во всех 17 муниципалитетах республики. В настоящее время с органами муниципальной власти в полном объеме заключены соглашения, в соответствии с которыми на мероприятия по благоустройству направлено свыше 400 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.

"Реконструкция коснется парков, скверов и улиц. Благоустройство предусматривает обновление пешеходных зон, ремонт тротуаров, озеленение, а также установку скамеек, фонарей, игровых площадок, мусорных урн на территории парков и скверов, дворов многоквартирных домов", - добавили в ведомстве.

Территории, которые вошли в программу, выбраны гражданами в ходе общественных обсуждений. "До 1 сентября текущего года будет проведен этап обсуждений, а рамках которых гражданам будет предоставлено право выбрать территории, которые будут благоустроены в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.