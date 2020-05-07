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75-летие Победы

Власти Мордовии отреставрировали памятник героям войны, который был закрыт сайдингом

С просьбой восстановить памятник к главе региона Владимиру Волкову обращался депутат Госдумы Александр Хинштейн

ТАСС, 7 мая. Власти республики Мордовия восстановили за счет республиканского бюджета памятник героям Великой Отечественной войны в Арадатовском районе, о плачевном состоянии которого осенью прошлого года сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом сообщается в четверг в группе правительства республики "ВКонтакте".

В ноябре 2019 года в соцсетях появилась информация, что в мордовской деревне Спасские Мурзы памятник погибшим героям Великой Отечественной войны "отремонтировали" сайдингом после того, как жители деревни несколько месяцев пытались привлечь вниимание властей к его плачевному состоянию. Александр Хинштейн направил запрос на имя главы Мордовии Владимира Волкова с просьбой восстановить памятник.

"Памятник героям ВОВ в Арадатовском районе заново отреставрировали. К юбилею Великой Победы памятник был восстановлен за счет средств республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

Деревня Спасские Музы находится в Ардатовском районе Мордовии. Памятник погибшим воинам представляет собой стелу с барельефом, изображающим мать солдата, и статую воина.

Теги
РоссияМордовия75-летие Победы
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