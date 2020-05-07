В Казани появится улица имени генерала Махмута Гареева

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Улица имени бывшего президента Академии военных наук, генерала Махмута Гареева появится в жилом комплексе "Салават купере" Кировского района Казани. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба мэрии Казани.

"В жилом комплексе "Салават купере" Кировского района Казани появится улица имени советского и российского военачальника, генерала армии, участника Великой Отечественной войны Гареева Махмута Ахметовича. Официальное название: "улица Генерала Махмута Гареева - Генерал Мхмт Грев урамы". <…> Соответствующее постановление о присвоении формируемой улице имени выдающегося советского генерала подписано сегодня в Исполкоме города. Новая улица расположится по соседству с уже существующими улицами и проспектом, названными в честь культурных деятелей Татарстана - Мустая Карима, Альфии Авзаловой и Ильгама Шакирова", - говорится в сообщении.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны, сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен. В послевоенные годы окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР.

Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В 1970-1971 годах был начальником штаба главного военного советника в Египте, в 1989-1990 годах - военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана. С 1995 года являлся президентом Академии военных наук. Махмут Гареев скончался 25 декабря 2019 года. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище, расположенном в городском округе Мытищи Московской области.