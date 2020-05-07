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В Ингушетии энергетики отреставрировали памятник воинам, погибшим в боях за Малгобек

Последний раз памятник реставрировали в 2015 году

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Памятник воинам, погибшим в боях за Малгобек (Ингушетия) и сельское поселение Вознесенское в ноябре-декабре 1942 года, отреставрировали в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба энергокомпании "Россети Северный Кавказ", специалисты филиала которой провели восстановление обелиска.

"Энергетики провели косметический ремонт исторического объекта: оштукатурили и покрасили постамент, обновили памятные плиты с именами захороненных бойцов, отремонтировали и покрасили ограждение вокруг монумента, уложили твердое покрытие, убрали территорию вокруг захоронения", - говорится в сообщении.

Обелиск установлен в 1967 году в сельском поселении Вознесенское на братской могиле, в которой захоронены солдаты и офицеры 89-й Армянской и 337-й Гвардейской стрелковых дивизий. Последний раз его реставрировали в 2015 году, но в течение пяти лет обветшал.

"Бронза, гранит, мрамор обелисков, скульптур, мемориальных досок - это материализованная память о воинах, ставших гордостью народов - тех, кто, не жалея жизни воевал за наше мирное будущее. Но к нашему общему стыду, часть памятников сегодня нуждается в благоустройстве, равнодушие в этой ситуации просто преступно, бережное отношении к истории Родины - долг каждого из нас. Только так мы сохраним память о 1941-1945 годах - сохраним не на словах, а в сердцах и передадим нашим детям", - передает пресс-служба слова директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание Города воинской славы.

Из Ингушетии на фронт в годы войны ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.

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