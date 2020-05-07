К сентябрю почти 80 образовательных учреждений КЧР получат новое цифровое оборудование

ЧЕРКЕССК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкессии намерены к 1 сентября поставить новое цифровое оборудование - ноутбуки, интерактивные комплексы и многофункциональные устройства - в 77 образовательных учреждений республики по национальному проекту "Образование". Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональном министерстве образования и науки.

"В рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Цифровая образовательная среда" предусмотрено обновление материально-технической базы образовательных организаций по всей республике. В 2020 году в нацпроект входят 77 образовательных учреждений: это и школы, и организации среднего специального образования, подведомственные интернаты, специальные коррекционные школы", - рассказал собеседник агентства.

В региональном министерстве рассказали, что всего для образовательных организаций закупят 83 многофункциональных устройства, 462 ноутбука для управленческого персонала, 162 ноутбука для учителей, а также 162 интерактивных комплекса и более 2,3 тыс. ноутбуков для учеников.

Перечень закупаемого оборудования утвержден методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ, его использование позволит упростить реализацию образовательных программ. "Это многофункциональные устройства, большой интерактивный комплекс с вычислительным блоком, мобильным креплением и сенсорным экраном не менее 75 дюймов. Есть три вида ноутбуков: администраторские ноутбуки, ноутбуки для учителей, ноутбуки мобильного класса, они сенсорные, со стилусами - это для удобства и для реализации образовательных программ", - отметил собеседник ТАСС.

Как следует из данных портала госзакупок, региональное ведомство уже объявило тендер на поставку цифрового оборудования для 63 образовательных учреждений за 144 млн рублей. Планируется, что указанные средства будут выделены из республиканского бюджета.

"Сейчас идут конкурсные процедуры, после выявления победителей в соответствии с условиями контракта все это оборудование будет доставлено в образовательные учреждения. Согласно целевым показателям все оборудование с 1 сентября 2020 года должно работать", - заключили в профильном ведомстве.

О нацпроекте

Как напомнили в региональном Минобрнауки, в прошлом году образовательных учреждений, которые получили цифровое оборудование по нацпроекту, было всего семь.

Нацпроект "Образование" охватывает период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.