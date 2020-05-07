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Новгородская область получит 188 млн рублей на благоустройство строящихся детсадов и школы

Средства выделят из резервного фонда правительства России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Новгородская область дополнительно получит 188 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на благоустройство строящихся в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" детских садов и школы. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"188,1 млн рублей дополнительно будут направлены на обустройство строящихся в рамках нацпроекта "Демография" детских садов в городе Малая Вишера и в поселке Волховец Новгородского района и школы в Боровичах в рамках нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут выделены региону из резервного фонда правительства РФ в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов". Предполагается, что 22 млн рублей пойдут на благоустройство и создание подъезда к строящемуся детскому саду в новгородском городе Малая Вишера; 72,7 млн рублей направят на организацию проезда, установку освещения, создание детской площадки у детского сада в Новгородском районе; более 93 млн рублей новгородские власти направят на покупку и установку оборудования для новой школы в городе Боровичи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, по контракту школу в Боровичах и детский сад в Малой Вишере планируется достроить в этом году, а завершить возведение детсада в Новгородском районе подрядчики должны в 2021 году.

Теги
РоссияНовгородская область
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