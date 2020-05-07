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75-летие Победы

В Карачаево-Черкесии восстановили мемориал защитникам перевалов Кавказа

Активисты также устроили митинг, посвященный защитникам Марухского перевала

ЧЕРКЕССК, 7 мая. /ТАСС/. Общественники, сотрудники МЧС и бойцы Рогвардии Карачаево-Черкесии поднялись на высоту более 1 тыс. метров над уровнем моря и провели восстановительные работы на Мемориале "Оборонная тропа - Западный Кавказ", который находится в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Общественники, спасатели МЧС и бойцы Росгвардии КЧР прошли по Оборонной тропе, берущей начало в Аксаутском ущелье немного выше поселке Красный Карачай. <…> Активисты из трех ведомств республики поднялись на высоту более 1 тыс. метров над уровнем моря, чтобы восстановить и облагородить мемориальный комплекс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что элементы памятника были выкрашены в цвета Победы, восстановлена стена из скальных камней, окружающих памятник. После проведенных работ активисты устроили митинг, посвященный защитникам Марухского перевала, собравшиеся возложили траурные венки, произвели три оружейных залпа и почтили минутой молчания память защитников Родины.

"За 75 лет мирного времени это место посетили сотни тысяч туристов не только России, но и всего мира, это место, как и все подобные памятники, завоевало общественное признание. Мы поддерживаем память о том времени для будущих поколений, чтобы из уст в уста передавалась история Победы, история защитников перевалов Кавказа. Это не последний наш выезд, мы планируем восстановить и облагородить еще один памятник, который мы отыскали", - отметил заместитель председателя Общественного совета при МВД по КЧР, начальник Карачаево-Черкесского ПСО им. В. М. Дзераева Андрей Мозгов, его слова приводит пресс-служба.

Мемориал "Оборонная тропа - Западный Кавказ" был установлен в 2015 году сотрудниками Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда им. В. М. Дзераева в честь погибших во время сражений на перевалах Кавказа в 1942 году советских солдат.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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