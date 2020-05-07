Теплоснабжающие организации в Петербурге приступят к периодическому протапливанию с 8 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Теплоснабжающие организации Санкт-Петербурга в связи с повышением температуры наружного воздуха с 8 мая приступят к периодическому протапливанию, предусматривающему снижение температуры в жилых домах с перспективой оперативного восстановления работы систем отопления при резком похолодании. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"С 00:00 мск 8 мая Санкт-Петербург переходит на периодическое протапливание зданий. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по энергетике и инженерному обеспечению начать подготовку к завершению отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Во время периодического протапливания все теплоэлектроцентрали и котельные работают в режиме подачи отопления. В случае возможного понижения температуры наружного воздуха управляющим компаниям поручено, ориентируясь на мнение жителей, обеспечить температуру в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормативом.

Прекращение регулярного отопления и переход на периодическое протапливание объявляется при установлении среднесуточной температуры воздуха на уровне не менее 10 градусов выше нуля в течение трех суток с учетом метеорологического прогноза.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 8 мая в Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до 6 градусов. В пятницу утром воздух прогреется до 11 градусов.

Режим периодического протапливания в сезоне 2019 года начался раньше, 26 апреля, а отопительный период завершился 13 мая.