Ключи от новых современных квартир вручили семьям военных в Чечне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Торжественная сдача пяти домов на 120 квартир для военнослужащих мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии состоялась в военных городках Шали и Борзой в Чеченской Республике. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе торжественного мероприятия командование соединения вручило ключи от новых современных квартир 120 семьям военнослужащих. Также новоселам были вручены ценные подарки от застройщика и командования ЮВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в домах имеются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью, в том числе электропечами, водонагревателями, телевизорами, холодильниками, столами, диванами и креслами. Во дворах домов установлены современные детские площадки.

В ходе распределения квартир предпочтение отдавали многодетным семьям и военнослужащим передовых подразделений, отметили в пресс-службе ЮВО.