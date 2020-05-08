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Дождливая погода стабилизировала состояние посевов на Ставрополье

Ранее сообщилось, что из-за неблагоприятной погоды потери урожая зерновых в регионе могли составить порядка 20-30%

СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Дожди, прошедшие в течение нескольких дней на территории Ставропольского края, стабилизировали состояние посевов зерновых культур в регионе. Значительных потерь от засухи удастся избежать, сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

Ранее в Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Зерновые культуры были повреждены из-за засухи, которая сохранялась в крае с осени 2019 года. Часть садов в регионе пострадали в результате ночных и утренних заморозков, продолжавшихся несколько недель весной 2020 года.

"Осадки прошли в 13 районах края, осадки хорошие, в среднем от 20 до 50 мм. <…> В целом дожди помогли переломить ситуацию на озимом клине, регион ушел от текущих потерь урожайности, ситуация стабилизировалась. Очень кстати дожди прошли для яровых культур - это 300 тыс. га подсолнечника, 200 тыс. га кукурузы, горох, сахарная свекла. Мы ушли от проблем при заготовке кормов", - цитирует управление министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что из-за неблагоприятной погоды потери урожая зерновых в регионе могли составить порядка 20-30%, длительная засушливая погода могла увеличить этот объем. По данным краевого Минсельхоза, из 2 млн га посевов зерновых в крае в плохом состоянии находятся 22%, в критическом - около 15%.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни погода в регионе останется дождливой. Местами возможны грозы.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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