Три подводных мемориала на затонувших объектах времен войны откроют на Кубани в 2020 году

КРАСНОДАР, 9 мая. /ТАСС/. Подводные исследователи планируют установить до конца текущего года не менее трех подводных памятных знаков в местах расположения военной техники, затонувшей в Черном море в ходе боев Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в субботу сообщил член краснодарского отделения Русского географического общества (РГО), руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба "Черная акула" Эрнст Антонов.

"До конца года мы планируем установку трех памятных знаков на подводные объекты, затонувшие в ходе боев Великой Отечественной войны", - сказал Антонов.

Он уточнил, что речь идет о двух кораблях и самолете. Среди них - крупный танкер, пострадавший от немецкой торпеды, баржа, в трюмах которой до сих пор находятся снаряды, и самолет, участвовавшие в битве за Новороссийск.

Акция по установке памятных табличек пройдет под эгидой Краснодарского отделения РГО, в ней примут участие дайверы из разных районов Кубани и волонтеры.

"Планируется на каждом памятном знаке разместить справочную информацию о затонувшем объекте и историю его экипажа", - добавил собеседник агентства.

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ. В зону оккупации попали территории Краснодарского края. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года. В 2020 году в России отмечают 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, этой дате будут посвящен ряд праздничных мероприятий.