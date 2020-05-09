ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Освящение купола и креста храма Всех Святых, уникального северного храма-памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Якутске. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Якутии.

"В День Победы в Якутске освятили купол храма-памятника воинам, погибшим в годы войны. Архиепископ Якутский и Ленский Роман освятил храмовый купол и православный крест, который его венчает", - говорится в сообщении.

Строительство храма Всех Святых в районе Якутска началось в мае 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на добровольные пожертвования прихожан и благотворителей.

"Пять лет назад мы заложили первую сваю нового храма, и сегодня мы видим, что этот храм один из самых красивых в республике. Храм Всех Святых, который мы строим, посвящен Великой Победе, которую принесли на нашу землю наши фронтовики. Важно, что храм появится в Якутске в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне", - приводятся в пресс-службе слова главы Якутии Айсена Николаева.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск.