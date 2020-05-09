В Ингушетии дети спели на национальном языке "День Победы" и создали видеоролик

МАГАС, 9 мая. /ТАСС/. Школьники, юнармейцы и кадеты в Ингушетии, находясь на самоизоляции, спели на своем национальном языке песню "День Победы". Из сделанных ими записей удалось собрать единый клип, который с 9 мая транслируют на местном телевидении.

"Исполнить композицию на родном языке вызвались воспитанники Горского кадетского корпуса, вокалисты Культурно-технического центра в Магасе, участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и представители общественности", - сообщил ТАСС глава министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков.

По его словам, автором перевода песни стала Мадина Барахоева - начальник отдела министерства, член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры региона.

"Мы были воспитаны на этих песнях - все мое детство звучали песни военных лет и о войне. Когда мне пришла в голову идея перевести "День Победы", я просто села за компьютер и в течение дня на одном дыхании ее дословно перевела, спела и выложила в Instagram, где ее увидели мои подписчики и стали петь ее на своем родном языке, получилась своеобразная акция-эстафета. А с детьми мы в режиме онлайн прорепетировали, а затем каждый записал свой ролик, который был собран в один хор голосов и в одно единое видео, которое сейчас везде транслируется", - сказала ТАСС Барахоева.

Из Ингушетии на фронт в годы Великой Отечественной ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.