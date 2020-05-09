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75-летие Победы

В Чечне 20 родственников ветеранов получили новые квартиры

Как сообщил представитель фонда и министр по физической культуре и спорту республики Хамзат Кадыров, в республике ветеранам также ежемесячно выделяется дополнительно по 10 тыс. рублей

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в честь 75-летия Победы обеспечил жильем 20 родственников ветеранов Великой Отечественной войны. Ключи и документы семьям передал представитель фонда и министр по физической культуре и спорту республики Хамзат Кадыров.

"Чеченская Республика - один из первых регионов в стране, где полностью закрыт вопрос улучшения жилищных условий участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам ветеранов. И сегодня мы снова собрались, чтобы … вручить ключи от 20 квартир родственникам ветеранов. Это очередная акция поддержки и заботы о тех, кто приближал великий День Победы", - отметил Кадыров, добавив, что в республике ветеранам также ежемесячно выделяется дополнительно по 10 тыс. рублей из местного бюджета.

Накануне праздника фонд выделил по 1 млн рублей девяти ветеранам, поживающим в регионе, а также по 25 тыс. рублей 435 труженикам тыла и по 10 тыс. вдовам. Кроме того, председателю Совета ветеранов Великой Отечественной войны в регионе Эми Сулейманову был построен и полностью обустроен дом.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня75-летие Победы
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