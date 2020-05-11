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В Бурятии за сутки потушили лесные пожары на площади более 3,8 тыс. га

В Прибайкальском районе продолжается тушение возгораний на общей площади порядка 28 га

ТАСС, 11 мая. Лесопожарные формирования Бурятии за сутки потушили лесные пожары на площади более 3,8 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства в понедельник.

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на общей площади 292 га. Также дотушивали два локализованных очага возгорания в Читинском лесничестве Минобороны Еравнинского района на площади 3,6 тыс. га - пожары ликвидированы", - говорится в распространенном релизе.

Как уточнили ТАСС в Агентстве лесного хозяйства, горели леса, распространению огня способствовал сильный порывистый ветер. Потушить пожары в том числе помогли прошедшие в регионе небольшие дожди. Сейчас в Бурятии пожары продолжают тушить в Прибайкальском районе на общей площади порядка 28 га, эти очаги локализованы.

Под наблюдением программы космического мониторинга в республике находятся еще две термоточки в труднодоступной местности Баунтовского эвенкийского района. Угрозы поселениям и объектам экономики нет.

Теги
РоссияБурятия
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