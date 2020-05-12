Малоимущих жителей КБР обеспечат масками

НАЛЬЧИК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) будут раздавать маски малообеспеченным жителям региона в магазинах и в общественном транспорте, сообщает администрация города Нальчика в Instagram. В регионе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в общественных местах и в транспорте ввели обязательный масочный режим.

Ранее глава (КБР) Казбек Коков на своей странице в Instagram заявлял, что маски малообеспеченным гражданам будут предоставлять бесплатно в торговых центрах и общественном транспорте.

"В связи с действующим на территории Кабардино-Балкарии масочным режимом, при использовании услуг общественного транспорта, при посещении объектов розничной торговли, а также мест массового скопления людей, рекомендуется использовать защитные маски. Для случаев отсутствия по каким-либо причинам у посетителя защитной маски, по поручению главы КБР Казбека Кокова, крупные и средние объекты розничной торговли, а также городские перевозчики будут обеспечены многоразовыми масками", - говорится в сообщении.

Муниципальные власти также опубликовали список магазинов, где будут раздавать маски. Это крупнейшие региональные супермаркеты, где продают продукты, есть и магазин строительных товаров.

В Кабардино-Балкарии во вторник стало известно о смерти еще трех заразившихся коронавирусом пациентов: 1949, 1936 и 1950 годов рождения с тяжелыми сопутствующими кардиальными заболеваниями. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 12 мая зарегистрировано 1 401 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией (плюс 76 за сутки), выздоровели за сутки 38 пациента, за все время умерли семь, тестирование прошли 23 094 человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 2 044 человек, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние 13 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ.