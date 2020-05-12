Более трети заразившихся коронавирусом в Дагестане выздоровели

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Дагестане выросло до 1008, что составляет более трети от общего числа заразившихся за весь период распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональном оперштабе.

В понедельник глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается сложной. При этом он отметил, что в регионе вышли на плато по ее распространению.

"Информация оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан: 2888 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 116 человек за сутки), 1008 человек выздоровели", - говорится в сообщении. За сутки прирост по выздоровевшим составил 40 человек.

При этом отмечается, что за все время распространения коронавирусной инфекции в регионе умерли 23 человека с подтвержденным коронавирусом. Всего в республике обследовано почти 29 тыс. человек, из низ 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

Ранее глава Дагестана сообщил, что режим самоизоляции будет действовать в регионе до улучшения эпидемиологической обстановки. По его словам, большинство жителей республики его соблюдают, что и привело к стабилизации ситуации. В субъекте режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции был введен 31 марта. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты, а также соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.