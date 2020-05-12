Двум больницам Северной Осетии выделят на борьбу с пандемией более 246 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят более 246 млн рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией больнице скорой помощи и детской больнице, принимающим заразившихся жителей. Об этом сообщил во вторник врио министра финансов республики Касполат Бутаев.

"Дополнительные ассигнования получат Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи - 190 млн 300 тыс. рублей и Республиканская детская клиническая больница - 56 млн 900 тыс. рублей", - сказал он на онлайн-заседании правительства региона.

Средства были выделены из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджету Северной Осетии.

Их направят на оснащение коечного фонда, обеспечение системой централизованного снабжения медицинскими газами. Больницы смогут закупить необходимое оборудование по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях.

"Ранее мы уже получали федеральные ресурсы на выплату заработной платы стимулирующего характера врачам, среднему и младшему медперсоналу. Их получат те, кто непосредственно задействован в работе с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией", - напомнил премьер республики Таймураз Тускаев.

По состоянию на 08:00 12 мая, в Северной Осетии зафиксировано 1 801 случай заражения. Из всех подтвержденных на сегодняшний день случаев 1 375 человек находятся на амбулаторном лечении, 104 - в больницах, 308 выздоровели, 14 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 2 205 человека.

В новость внесена правка (16:31 мск) - передается с исправлением выделенной суммы в первом абзаце.