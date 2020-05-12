Минобрнауки Дагестана рекомендует школам региона досрочно завершить учебный год

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Учебный год в школах Дагестана рекомендовано завершить 25 мая в условиях пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"Общеобразовательные организации Республики Дагестан продолжают обучение в дистанционном режиме. Завершить учебный год в школах Министерством образования и науки региона рекомендовано 25 мая", - говорится в сообщении.

При этом образовательным организациям поручено соблюдать все рекомендации и установленные нормы организации дистанционного обучения. В частности, обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода, недопущение перегрузки заданиями обучающихся, соблюдение требования к продолжительности непрерывного применения технических средств обучения.

В региональном министерстве напомнили, что Министерство просвещения России рекомендовало регионам график завершения учебного года в условиях эпидемии. При этом уточнялось, что окончательное решение принимают власти регионов с учетом эпидемиологической обстановки на местах.

По данным регионального оперативного штаба, в республике 2888 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 116 человек за сутки), 1008 человек выздоровели. При этом отмечается, что за все время распространения коронавирусной инфекции в регионе умерли 23 человека с подтвержденным положительным результатом COVID-19. Всего в республике обследовано почти 29 тысяч человек, из низ 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.