Парк "Россия - моя история" в Дагестане запустил онлайн-конкурс о памятниках республики

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале проводит онлайн-конкурс "Памятники Победы Дагестана" в рамках празднования 75-летия Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"В рамках празднования 75-летия Победы Исторический парк Махачкалы совместно с "Ростелеком" запустил конкурс "Памятники Победы Дагестана" <...> Участникам необходимо снять видеорассказ о памятнике, выложить на свою страницу Instagram и указать тег #ПамятникиПобедыДагестана, победителя определит экспертное жюри", - сообщили в пресс-службе. Работы принимаются до 24 мая, а итоги конкурса подведут 26 мая.

Накануне исторический парк провел еще один конкурс. Литературный конкурс прошел среди школьников к 75-летию Великой Победы. Участие в нем приняли больше 100 человек. В рамках конкурса школьники читали стихи на тему Великой Отечественной войны на видео и выкладывали в социальные сети.

"Путем голосования определился финалист. Им стал 9-летний Хусбудинов Рустам. Мальчик прочитал стихотворение Мусы Джалиля "Их расстреляли на рассвете". Работа набрала более 4 тыс. просмотров и 1274 лайка", - рассказали в пресс-службе.

Организаторы связались с родителями победителя, как только будут сняты ограничительные меры, финалиста торжественно наградят в Историческом парке.

Второй в России по величине мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м - второй по величине после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. м. В историческом парке в Махачкале также организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.