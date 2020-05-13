Запрет на посещение лесов Крыма продлили до лета

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Крыма продлили до конца мая действующий в регионе запрет на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью, сообщил в среду на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове председатель регионального правительства Юрий Гоцанюк.

Крымские власти с 30 марта ввели запрет на посещение лесов на 21 день после того, как зафиксировали в выходные дни 7,5 тыс. отдыхающих в них на фоне призывов к самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 10 апреля на всей территории полуострова также установлен особый противопожарный режим.

"До вчерашнего дня действовал пожароопасный период, он закончился с сегодняшнего дня. Приказом министерства экологии [Крыма] пожароопасный период продлен до конца этого месяца", - сказал Гоцанюк.

Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что по-прежнему будет действовать запрет на посещение лесов полуострова. "Сухой сезон, приняли решение закрыть пока леса для посещения. Не в связи с коронавирусом, это именно связано с пожароопасностью", - пояснил Аксенов.

По данным МЧС по Крыму, за прошедшие сутки в регионе были ликвидированы 15 пожаров, из них семь в жилом секторе и восемь возгораний сухой растительности и мусора. Всего с начала года ликвидированы 1444 пожара, из них 889 - пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.