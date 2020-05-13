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Сильные дожди, град и шквалистый ветер надвигаются на регионы Северного Кавказа

Непогода ожидается в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне и на Ставрополье

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающихся на регионы Северного Кавказа сильных дождях, граде и шквалистом ветре. Непогода ожидается в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, сильные дожди идут на Ставрополье.

"По представленным ГУ "Кабардино-Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" данным, в период 10:00 - 12:00 мск до конца суток 13 мая и до конца суток 14 мая местами по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС. В Нальчике сейчас идет сильный дождь.

Аналогичное предупреждение действует для Чечни и Ингушетии. "До конца суток 13 мая, ночью и утром 14 мая местами в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с; на реках подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Немного спокойнее обстановка на Ставрополье, по данным ставропольского Гидрометцентра, 13 мая на территории края ожидаются сильный дождь, гроза, град, днем ветер порывами 15-19 м/с.

В Дагестане 13-15 мая ожидаются дожди, местами сильные.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОДагестанКабардино-БалкарияЧечняСтавропольский край
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