"Россети Северный Кавказ" отремонтируют почти 900 питающих центров

ПЯТИГОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" отремонтирует около 900 питающих центров в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2020 году. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе компании.

"В 2020 году "Россети Северный Кавказ" выполнят комплексные ремонтные работы на 882 питающих центрах в регионах СКФО. В зоне деятельности филиала "Ставропольэнерго" пройдет ремонт 345 подстанций; в Дагестане специалисты проведут ремонтные работы оборудования на 209 питающих центрах; 86 ключевых подстанций отремонтируют в Чеченской Республике (АО "Чеченэнерго"). В Северной Осетии энергокомпания произведет ремонт 77 крупных питающих центров. В Карачаево-Черкесии "Россети Северный Кавказ" отремонтируют 62 ключевых энергообъекта; ремонт 74 питающих центров будет осуществлен в Кабардино-Балкарии и 29 - в Ингушетии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди наиболее крупных питающих центров, на которых пройдут ремонтные работы в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, указаны подстанции (ПС) 110 кВ "Зеленчук" и "Карачаевск" в Карачаево-Черкесии, ПС 110 кВ "Юго-Западная" в Северной Осетии-Алании, ПС 110 кВ "Самур" в Дагестане, ПС 110 кВ "Запикетная" на Ставрополье, ПС 110 кВ "ГРП-110" в Чеченской Республике.

"Своевременно проведенный на ключевых питающих центрах комплекс работ позволит повысить качество и надежность энергоснабжения регионов СКФО, обеспечит возможность для технологического присоединения новых потребителей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО "Россети Северный Кавказ" Виктора Абаимова.

Компания "Россети Северный Кавказ" - операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Каббалкэнерго", АО "Севкавказэнерго", АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Чеченэнерго".