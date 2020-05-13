{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики обещают регионам Центральной России похолодание и заморозки

В областях также ожидается сильный ветер
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), где в последние дни установилась дождливая и теплая погода, похолодание вплоть до заморозков в Воронежском, Брянском регионах (что может повлиять на урожай), а также усиление ветра до 15-17 м/с в Тамбовской, Костромской, Рязанской областях. Об этом ТАСС в среду сообщили в областных главках МЧС и гидрометцентрах.

"В четверг, 14 мая, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, температура - плюс 1-6 градусов, местами заморозки до минус 2 градусов. Утром местами туман, а днем небольшой дождь и местами даже с грозой, ветер южный, 7-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Температура днем - плюс 14-19 градусов", - сказала дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра.

По ее словам, похолодание связано с прохождением с северо-запада холодного фронта и затоком арктического воздуха. Аналогичная погода ожидается в Липецкой, Брянской областях. Как отметили в ГУ МЧС по Брянскому региону, из-за подобных заморозков "возможно неблагоприятное воздействие температуры на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель".

"В Тамбовской области погода до конца недели останется холодной и дождливой, без солнечных дней и с пониженным температурным фронтом. Сегодня на территории региона ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью будет 1-3 градуса тепла, днем - плюс 15-17 градусов", - сообщили ТАСС в Тамбовском гидрометцентре. Схожие погодные условия в ближайшие дни ожидают жителей Ивановской, Орловской и Калужской областей, где, по данным синоптиков, может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

До 13-16 градусов днем прогреется воздух в Ярославской, Брянской, Курской, Владимирской, Рязанской областях. В ближайшие два дня в регионах также прогнозируется пасмурная и ветреная погода. Сильные порывы ветра, как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, уже привели 13 мая к падению деревьев в некоторых населенных пунктах, при этом никто не пострадал.

Теги
РоссияОрловская областьИвановская областьЛипецкая областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьТамбовская областьЯрославская область
Реклама на ТАСС
"Россети Северный Кавказ" отремонтируют почти 900 питающих центров
Все работы планируют завершить в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС