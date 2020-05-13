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75-летие Победы

Военные ЮВО высадили сирень во Владикавказе в честь 75-летия Победы

Деревья высадили в Парке Победы

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Торжественная высадка 75 деревьев сирени в честь Победы в Великой Отечественной войне состоялась во Владикавказе, в ней приняли участие военнослужащие мотострелкового соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Во Владикавказе состоялась торжественная высадка 75 деревьев сирени в Парке Победы в ознаменование 75-летия Победы Советского народа над фашистской Германией", - говорится в сообщении.

Парк Победы включает в себя несколько разделов: Аллею Героев Советского Союза, Аллею Героев Российской Федерации, Аллею Славы, посвященную военнослужащим, погибшим в локальных войнах.

Приглашенные гости посадили 75 деревьев сирени на Аллее Славы. Военнослужащие продемонстрировали гостям образцы современной техники, состоящие на вооружении бригады ЮВО.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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