В Дагестане развернуто более 8 тыс. коек для лечения пациентов с симптомами COVID-19

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Более 8 тыс. коек развернуто в Дагестане для лечения пациентов с симптомами заболевания COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.

"Почти каждый день увеличивается коечный фонд для пациентов с признаками коронавируса. По словам министра здравоохранения Республики Дагестан, удалось уже подготовить 8263 койки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до 1 мая были развернуты койки в 28 медицинских организациях. "Однако из-за большого наплыва пациентов и нехватки мест буквально за несколько дней нам удалось довести общее число перепрофилированных медорганизаций до 69, в их числе четыре частные больницы", - приводятся слова министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова.

Уточняется, что в мае к работе подключились Городская клиническая больница №3, Клиническая больница "РЖД-медицина", медицинский центр "Эос" и Центр медицины высоких технологий им. И. Ш. Исмаилова. "Общее количество предоставленных данными клиниками коек достигла 505. Остальные 7758 коек - на базе государственных медучреждений", - говорится на сайте.

Гаджиибрагимов пояснил, что больных с коронавирусом в республике становится больше и возникла необходимость разделять койки, сообщает министерство. К примеру, в Республиканскую больницу восстановительного лечения направляют пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии, для долечивания. "Там они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Таким образом, освобождаются койки с подводом кислорода и всем необходимым для лечения более тяжелых пациентов", - приводятся слова министра на сайте.

Как сообщается, для этих же целей 75 коек безвозмездно предоставил санаторий "Энергетик", туда направляются пациенты Каспийской центральной городской больницы, которые уже идут на поправку.

О ситуации в регионе

Ранее в мае на сайте регионального министерства здравоохранения сообщалось, что более 3 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 развернуто в Дагестане.

По данным регионального оперативного штаба, в республике 2997 подтвержденных случаев заражения (плюс 109 человек за сутки), 1107 человек выздоровели, 26 умерли. Всего в республике обследованы 29 793 человек, из них 3915 в настоящее время находятся на изоляции.