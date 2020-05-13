Зверям не хватает кормов и общения: как в СКФО помогают зоопаркам по время пандемии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Частные зоопарки и центры иппотерапии на Северном Кавказе, закрытые для посещения из-за пандемии коронавируса и лишившиеся основного источника финансирования, столкнулись с дефицитом кормов для животных и проблемами выплаты заработной платы сотрудникам, рассказали ТАСС руководители организаций. Чтобы остаться на плаву, зоопарки проводят необычные акции, продавая билеты с открытой датой, и просят о помощи в соцсетях. Просьбы не остаются без ответа - многие жители перечисляют средства на приобретение кормов, самостоятельно приобретают продукты для кормления животных. Однако даже при достаточном рационе обитатели зоопарков испытывают дискомфорт - они скучают без посетителей и не меньше, чем люди, ждут окончания режима самоизоляции.

Лекарства от зоомагазинов и рыба от любителей тенниса

В Ставрополе и Пятигорске находятся частные зоопарки "Берендеево", в которых продажа билетов посетителям является единственным источником дохода. После ввода режима ограничений из-за коронавируса посещение зоопарка прекратилось, и вскоре возникли трудности с кормами и лекарствами для животных, которых в обоих зоопарках содержится более 70. Сотрудники нашли выход, запустив акцию по продаже билетов на будущее посещение.

"Держались, как могли, на старых запасах, на месяц у нас есть запасы. Когда прошла первая неделя и было объявлено, что все это продлится как минимум до конца месяца, мы начали бить тревогу. Мы объявили акцию - два билета по цене одного, чтобы люди купили сейчас, а могли прийти после снятия ограничений, билеты после этого действительны в течение трех месяцев будут. Это не рекламный ход, мы вынуждены были это сделать - покупая предварительные билеты, нам помогают выжить уже сейчас", - рассказала ТАСС директор зоопарка Кристина Кудинова.

По ее словам, уже продано 148 билетов. Кроме того, жители, узнав о проблемах зоопарка, начали приносить еду для животных. "Кто-то пишет - есть ведро орехов, а нам орехи сейчас очень необходимы для белочек, енотов, дикообразов. С помощью людей выживаем, мы очень им благодарны. Иногда просто перечисляют, допустим, 65 рублей 38 копеек, видно, что человек взял и отдал последнее, что было на карточке", - сказала собеседница агентства.

Помогают зоопарку и целыми организациями - горох на корм животным предоставила ферма, сеть магазинов зоотоваров помогла лекарствами, а в Пятигорске, где зоопарк расположен рядом с теннисным кортом, любители тенниса вместе собрали деньги и закупили для животных рыбу на оптовой базе.

В Железноводске администрация города и волонтеры помогают Кавминводскому океанариуму, который в период действия ограничений начал испытывать трудности с кормом для своих обитателей - дельфинов и нерп. Как сообщил на своей странице в соцсети глава Железноводска Евгений Моисеев, увидев сообщение с просьбой о проблемах океанариума в соцсетях, городские власти связались с руководством океанариума. "Выяснили, что на первое время морским обитателям требуется 100 кг морской рыбы, а предпочтение они отдают семейству сельдевых. Обсудил вопрос с нашими активистами-волонтерами, единодушно приняли решение помочь", - написал Моисеев на своей странице в Instagram. На историю с морскими артистами отреагировали и торговые сети Железноводска, которые также вызвались поддержать дельфинов в период пандемии.

Удержать специалистов

В непростой ситуации оказались и частные конно-спортивные школы, а также центры иппотерапии, которые из-за пандемии коронавируса также были вынуждены полностью или частично прекратить работу. Так, в конноспортивной школе "Дикая дивизия" в Ингушетии сейчас проводятся только курсы иппотерапии для двоих детей, которым нельзя прерывать процесс реабилитации, рассказал ТАСС директор школы Хамзат Могушков.

"Но они живут в частных домах, соблюдают самоизоляцию, сотрудники также соблюдают нормы безопасности. До начала режима самоизоляции, поток детей на курсы иппотерапии был настолько велик, что мы не знали, как принять всех", - пояснил Могушков.

По его словам, в школе пока справляется с содержанием лошадей, их питанием и выплатой зарплаты сотрудникам. Но все же надеются на оказание поддержки - в период ограничений из-за пандемии выручка упала на 90%. "Из школы никого не увольняли, но если после самоизоляции платежеспособность населения будет низкой, не будет потока учеников и детей на реабилитацию, то будет ставиться вопрос о пересмотре структуры работы школы", - уточнил собеседник ТАСС.

В Центре лечебной верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья "Целебный Ессентуки" (Ставропольский край) занятия с детьми проводят на бесплатной основе, а сам центр существует на добровольные пожертвования попечителей. Бесплатную помощь здесь получают 97 детей-инвалидов, еще 40 человек находятся в очереди. Сейчас, когда объем пожертвований резко сократился, центр оказался вынужден обратиться за помощью через социальные сети, рассказал ТАСС его руководитель, иерей Сергей Тростинский.

"Люди потихонечку отозвались, на первое время мы кормов завезли, не знаем, сколько это продлится, нужна еще помощь <…>. Самое главное, специалистам зарплату заплатить, чтобы они от нас не ушли. У нас их всего два человека, я третий, работаем втроем. Мы собрали 100 тыс. рублей за это время, уже потратили 60 тыс. рублей, часть зарплаты закрыли в прошлом месяце, кормов, витамины закупили", - рассказал Тростинский, добавив, что всего в центре сейчас 12 лошадей.

В ожидании посетителей

В государственных или муниципальных зоопарках проблем с обеспечением гораздо меньше - как рассказал ТАСС заведующий отделом единственного в Кабардино-Балкарии Нальчикского зоопарка Мурат Дышеков, в период действия ограничений все сотрудники остаются на своих рабочих местах, соблюдая необходимые рекомендации, проблем с питанием животных также не возникло. "Рацион тот же, вне зависимости от посещаемости", - заверил собеседник агентства.

Во Владикавказском зоопарке этой весной родились козлята, а также появился вольер с павлинами. Для того, чтобы поддерживать питомцев в форме, с ними ежедневно работают сотрудники зоопарка. И все же на многих животных, привыкших к посетителям, их отсутствие сказывается не лучшим образом, рассказал ТАСС директор зоопарка Аслан Беликов. По его словам, скучая по людям, животные теперь с особой радостью встречают сотрудников зоопарка.

Похожую реакцию животных заметили и в пятигорском зоопарке. "Очень изменилось поведение животных. Подходишь к вольеру, абсолютно пустой зоопарк, животное ест в этот момент, видит человека, бросает еду и подходит сразу же. Они привыкли к контакту, ласке, вниманию, что их чем-то вкусным угощают. У них сейчас действительно глаза по "пять копеек" - не понимают, что происходит", - сказала директор Кристина Кудинова.

Время вынужденного "простоя" сотрудники пустующих зоопарков стараются использовать для проведения необходимых работ по благоустройству и реконструкции. Так, например, в Нальчикском зоопарке подготовили новые вольеры для копытных. "Почти все закончили, остались последние штрихи. Готовимся к сезону, к открытию по завершении карантина", - сказал представитель зоопарка.