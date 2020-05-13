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Пандемия коронавируса нового типа

Власти КБР сообщили, что ситуация с коронавирусом республике стабильная и контролируемая

В настоящее время в регионе зарегистрировано более 1,4 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 13 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии остается стабильной и контролируемой, если она сохранится на том же уровне, можно будет говорить о постепенном смягчении ограничений с 15 мая. Такое мнение выразил глава региона Казбек Коков в ходе совещания с главами муниципальных районов и городских округов.

"Глава КБР отметил, что сегодня ситуация с COVID-19 в КБР расценивается как контролируемая и стабильная, нет взрывного роста заболевших. 11 мая президент озвучил возможные условия по поэтапному снятию режима самоизоляции в субъектах. На сегодня мы соответствуем всем основным показателям и, в случае сохранения этой тенденции, после 15 мая можно будет говорить о постепенном смягчении ограничительных мер", - процитировали Кокова в его пресс-службе.

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В этой связи руководитель республики подчеркнул необходимость проведения широкой информационной работы по соблюдению санитарных требований с организациями, которые начнут свою работу на первом этапе, а также с населением. Коков добавил, что в Кабардино-Балкарии в рамках усиления масочного режима принято решение о предоставлении этих средств индивидуальной защиты в транспорте и торговых центрах на безвозмездной основе.

Президентом 11 мая в обращении к жителям страны обозначены дополнительные меры поддержки граждан, напомнил он. "Эти меры, действительно, являются беспрецедентными, когда прямыми выплатами поддерживаются все семьи с детьми до 16 лет. Мы сделаем все, чтобы эта работа у нас была организована на высоком уровне, и люди в полной мере смогли быстрее почувствовать эту поддержку и получить средства", - резюмировал Коков.

Отмечается, что в регионе продолжится работа социальных служб по поддержке малообеспеченных категорий граждан, в том числе продуктовыми наборами.

По состоянию на 13 мая в Кабардино-Балкарии. по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 475 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки + 74), выздоровели - 285 (за сутки +24), умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2 017 человек, имевших контакты с зараженными людьми, в трех госпиталях находятся 324 больных, состояние 12 из них оценивается врачами как крайне тяжелое, они находятся на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 23 638 (за сутки +544) исследований путем тестирования.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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