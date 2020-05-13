Учителя в Махачкале шьют маски для раздачи жителям города

"C первых дней работы городского штаба был организован комплекс мероприятий по пошиву масок - закуплен материал, к работе подключены городские ателье, а представители бизнес-сообщества города стали готовые медицинские изделия приобретать <...> Уже несколько дней как к пошиву присоединились махачкалинские педагоги", - говорится в сообщении. По словам начальника управления образования Махачкалы Вадима Дибияева, которые приводятся в сообщении, сегодня на поточном производстве, которое появилось всего несколько дней назад, задействовано более 40 учителей. В их числе - преподаватели пяти муниципальных образовательных учреждений: №5, 11, 16, 60 и 6.

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Учителя пяти муниципальных образовательных учреждений Махачкалы присоединились к пошиву медицинских масок, которые раздают жителям города на улицах, сообщается в среду на сайте городской администрации.

Социальный проект поддержан городским штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Махачкалы. Как отмечается, по поручению руководителя штаба мэра Салмана Дадаева закуплены необходимые расходные материалы для машинного производства масок многоразового использования из медицинской марли в соответствии с рекомендациями медиков. По заказу штаба уже сшито свыше 80 тыс. масок, которыми пользуются волонтеры, работники военного комиссариата, сотрудники правоохранительных органов, говорится в сообщении.

Педагог родного языка школы №61 Патимат Магомедова отметила, что так она и ее коллеги решили поддержать врачей, которые сегодня на передовой. "Среди заболевших есть и мои родственники, коллеги. Я вижу, как непросто сегодня врачам. Находясь здесь и изготавливая маски, я могу отдать хотя бы небольшую часть морального долга перед докторами", - приводятся слова Магомедовой на сайте.

Маски, сшитые педагогами махачкалинских школ, раздают на улицах, их получают пассажиры общественного транспорта, автовладельцы, посетители рынков, магазинов и аптек. Кроме того, большую партию масок начали раздавать в МФЦ, расположенных в городе.

Ранее сообщалось, что колледжи Дагестана проводят онлайн-обучение по пошиву масок для защиты от коронавируса. Видеоуроки публикуются в Instagram. А в Кайтагском районе Дагестана мастера этноцентра "Кайтаги" и учителя трех школ начали шить медицинские маски в благотворительных целях.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в республике 2997 подтвержденных случаев заражения (плюс 109 человек за сутки), 1107 человек выздоровели, 26 умерли. Всего в республике обследованы 29 793 человек, из них 3915 в настоящее время находятся на изоляции.