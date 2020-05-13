Минвостокразвития намерено поддержать программу реновации жилья в Норильске

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует поддержать проект реновации жилья в Норильске, включив его в готовящуюся госпрограмму развития Арктики. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы министерства.

В среду в ходе заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил за три недели подготовить сбалансированный проект реновации жилья в Норильске.

"Минвостокразвития заинтересовано в реализации программы реновации Норильска, поскольку считает предложение проработанным. Мы со своей стороны готовы поддержать предложение "Норникеля" по частичному финансированию реновации за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", над которой Минвостокразвития ведет работу в настоящее время", - привели в пресс-службе слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Ранее в ходе заседания госкомиссии статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков попросил включить проект реновации Норильска в госпрограмму развития Арктики, предусмотрев в федеральном бюджете на его реализацию 1,848 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Он подчеркивал, что налоговые поступления от инвестпроектов "Норникеля" в несколько раз превосходят объемы предполагаемого бюджетного финансирования реновации.

Каждый год аварийными в Норильске становятся один-два дома. Основная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации - от 40 до 50 лет при нормативах 25-30 лет. Программа реновации предварительно оценивается в 84,9 млрд рублей, "Норникель" готов взять на себя 50% расходов по ней. Предполагается, что еще 10% расходов возьмут на себя краевой и муниципальный бюджеты, еще 40% - федеральный центр.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек, из которых 26% являются сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в периоды 1940-1950-х и 1960-1990 годов. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.