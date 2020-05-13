{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минвостокразвития намерено поддержать программу реновации жилья в Норильске

Программа предварительно оценивается в 84,9 млрд рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует поддержать проект реновации жилья в Норильске, включив его в готовящуюся госпрограмму развития Арктики. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы министерства.

В среду в ходе заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил за три недели подготовить сбалансированный проект реновации жилья в Норильске.

"Минвостокразвития заинтересовано в реализации программы реновации Норильска, поскольку считает предложение проработанным. Мы со своей стороны готовы поддержать предложение "Норникеля" по частичному финансированию реновации за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", над которой Минвостокразвития ведет работу в настоящее время", - привели в пресс-службе слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Ранее в ходе заседания госкомиссии статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков попросил включить проект реновации Норильска в госпрограмму развития Арктики, предусмотрев в федеральном бюджете на его реализацию 1,848 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Он подчеркивал, что налоговые поступления от инвестпроектов "Норникеля" в несколько раз превосходят объемы предполагаемого бюджетного финансирования реновации.

Каждый год аварийными в Норильске становятся один-два дома. Основная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации - от 40 до 50 лет при нормативах 25-30 лет. Программа реновации предварительно оценивается в 84,9 млрд рублей, "Норникель" готов взять на себя 50% расходов по ней. Предполагается, что еще 10% расходов возьмут на себя краевой и муниципальный бюджеты, еще 40% - федеральный центр.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек, из которых 26% являются сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в периоды 1940-1950-х и 1960-1990 годов. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Власти КБР окажут помощь турбизнесу, несущему большие убытки от последствий коронавируса
Всего в регионе в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС