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Власти КБР окажут помощь турбизнесу, несущему большие убытки от последствий коронавируса

Всего в регионе в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие

НАЛЬЧИК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) окажут помощь туристической отрасли, которая оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей экономики из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Перспективы развития турбизнеса обсуждались на совещании с главой региона Казбеком Коковым в среду, сообщили журналистам в его пресс-службе.

"Рассмотрены текущее состояние туристской отрасли КБР, санаторно-курортных организаций, обсуждены перспективы возобновления и повышения эффективности их работы после снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Коков отметил, что сегодня сфера туризма входит в число пострадавших в результате распространения коронавируса. Деятельность организаций приостановлена до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Отмечается, что, несмотря на ожидаемый в регионе постепенный выход из самоизоляции, многое зависит и от того, как этот процесс будет проходить в других регионах, стране в целом.

Вынужденный "период затишья", считает руководитель республики, надо использовать максимально, чтобы сконцентрироваться на проработке вопросов дальнейшего, перспективного развития отрасли. "Мы должны быть готовы к восстановлению туристского потока в республику, более того - должны всячески этому способствовать и стимулировать. Туризм для нас приоритетная сфера. Да, он сегодня не дает большой доли в ВРП. Но потенциал большой. Есть положительная динамика развития последних лет. И в первую очередь туризм - это рабочие места, катализатор экономики и социальной сферы. Этот сектор нам надо обязательно сделать высокоразвитым и эффективным", - подчеркнул Коков.

Он поручил правительству КБР совместно с местными администрациями уделить внимание разработке концепции развития основных туристических зон, лечебно-оздоровительных местностей, планов пространственного развития и проектов планировки соответствующих территорий, схем застройки для размещения туристических объектов и развития турбизнеса. "Необходимо создать условия, внешнюю инфраструктуру, задать понятные правила - административные, экономические, экологические, архитектурно-пространственные и иные для развития предпринимательства в этой сфере", - добавили в пресс-службе.

В КБР с 28 марта до 1 июня закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, расположенные в курортной зоне региона. В регионе в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих. За прошлый год Кабардино-Балкарию посетили 602 тыс. отдыхающих, что на 9% больше чем в 2018 году. Увеличилось количество иностранных гостей - 24 тыс., по сравнению с предыдущим годом рост составил 28%.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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