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В СКФО готовят планы постепенного выхода из режима ограничений

В некоторых городах открываются питьевые источники, парки и рынки

ЧЕРКЕССК, 13 мая. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа, где число заразившихся коронавирусом превысило 10,2 тыс. человек, разрабатывают планы поэтапного выхода из режима самоизоляции, а также меры по поддержке населения и бизнеса. В некоторых городах по просьбам жителей открываются питьевые источники, парки и рынки.

В СКФО за последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным региональных оперштабов, больше всего заразившихся в Дагестане - 109 человек, всего в регионе 2997 подтвержденных случаев. Количество зараженных в Северной Осетии достигло 1871, за сутки прирост - 78 человек. В КБР - плюс 76 случаев за сутки, общее число зараженных в регионе составило 1475, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике 1333 инфицированных, в Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 1176 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 51.

Наименьшее число зараженных за сутки в СКФО отмечается в Чечне - 28 человек при общем количестве в 841 и в Карачаево-Черкесии - оперативный штаб сообщает о 561 пациентах с коронавирусом, за последние сутки число возросло на 12.

Таким образом, в удельном весе самый низкий уровень распространения инфекции в СКФО отмечается в Ставропольском крае - 41,9 человека на 100 тыс. населения, в Чеченской республике этот показатель составляет 56,9, в Дагестане - 96,3. В КЧР на 100 тыс. населения приходится 120,5 зараженных, в Кабардино-Балкарии - 169,8. Наибольший показатель распространения заражения отмечается в Ингушетии - 262,8 и в Северной Осетии - 268,5.

Первые послабления и поддержка экономики

Власти регионов начали разработку планов выхода из режима ограничений, введенных в связи с пандемией, а также начали вводить послабления, хотя введенные ранее режимы самоизоляциии сохраняются. В Ингушетии реализацию плана намерены начать 1 июня, когда в регионе позволят работать частным клиникам, стоматологиям, юристам, нотариусам, а также возобновят межрегиональные перевозки и работу общественного транспорта. Власти Чечни уже начали постепенное смягчение режима ограничений: в регионе открылись небольшие магазины и первые предприятия сферы услуг. Ранее глава региона Рамзан Кадыров анонсировал разработку плана поэтапного выхода из режима самоизоляции и не исключил возможность смягчения ограничительных мер с 15 мая.

В Ставропольском крае возобновил работу межмуниципальный пассажирский транспорт. В курортном городе Кисловодске при условии соблюдения масочного режима глава города пообещал вскоре открыть городской рынок и Национальный парк "Кисловодский", в Железноводске одним из первоочередных шагов станет открытие питьевых галерей в Курортном парке.

В регионах также помогают жителям и бизнесу, которые оказались в непростой ситуации из-за длительных ограничений. Так, власти Карачаево-Черкесии заявили, что поддержат более 4,3 тыс. малообеспеченных семей с пятью и более детьми региональными выплатами по 5 тысяч рублей, всего на эти цели из республиканского бюджета направлено 21,8 млн рублей. На Ставрополье до 31 мая субъектам малого и среднего предпринимательства предоставят льготы по оплате аренды государственного имущества. Власти Северной Осетии направят 150 млн рублей на докапитализацию Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий республики, что увеличить максимальную сумму беспроцентного займа с 300 до 500 тысяч рублей.

Власти Дагестана намерены трудоустроить самозанятых граждан республики для улучшения их экономического положения в условиях пандемии, заявил глава республики Владимир Васильев. В регионе работают уже 116 предприятий. А такие сферы, как строительство, дорожное строительство, сельское хозяйство не останавливались. В Ингушетии снижают ставки в 2 раза по упрощенной системе налогообложения, увеличивают объемы закупок у малых и средних предприятий, докапитализируют региональный фонд.

Без маски - никуда

Вместе с тем, в большинстве регионов округа введен режим обязательного ношения масок в общественных местах. Исключение - Ставрополье (режим введен только в Пятигорске), где такой режим начнет действовать с 18 мая, и Дагестан, где нет единого решения на уровне региона, но введены масочные режимы во многих районах и городах.

Власти регионов и общественники помогают в обеспечении масками нуждающихся. В Кабардино-Балкарии раздают маски малообеспеченным жителям региона в магазинах и в общественном транспорте. В Кисловодск по поручению главы Ставрополья поступило 20 тысяч масок, которые предоставят в отдел МВД, сотрудникам Национального парка "Кисловодский", в управление по труду и социальной защите и социальным службам, МФЦ, также маски передадут волонтерам. Всего на Ставрополье раздали уже полмиллиона средств защиты.

В Ингушетии для помощи малоимущим, а также пешеходам и автомобилистам властями региона были розданы 10 тыс. защитных масок, также раздачей масок дополнительно занимаются благотворительные фонды республики.

Предприятия Карачаево-Черкесии изготавливают 55 тысяч гигиенических масок в день. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии на выпуск гигиенических масок перепрофилировались 2 предприятия, которые ранее занимались производством домашнего текстиля, а также 9 индивидуальных предпринимателей из разных районов республики. Более 10 тыс. масок передано районам Северной Осетии, а всего в цехах республики ежедневно шьют 10-11 тыс. масок, как их распределять дальше, власти района решают сами.

В Дагестане, где зарегистрировано больше всего заражений коронавирусом, для борьбы с инфекцией используют все средства и возможности. Пошив многоразовых защитных костюмов для медработников наладили в одном из частных ателье Кизляра, первые 30 комплектов уже передали медучреждению города. Муфтият республики предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. А Минздрав региона досрочно закупил новые машины скорой помощи и распределил их между 14 медицинскими организациями в районах и городах республики.

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РоссияСеверный КавказСКФО
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