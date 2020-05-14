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Число безработных в Северной Осетии увеличилось более чем вдвое

Безработными в республике признаны 4 950 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Количество зарегистрированных безработных жителей в Северной Осетии увеличилось более чем в два раза с вводом режима самоизоляции, сообщила ТАСС руководитель комитета занятости населения республики Альбина Плаева.

"С 1 марта по 7 мая к нам обратились 5 518 человек, из них 4 950 признаны безработными. Увеличилась, соответственно, и нагрузка на сотрудников службы занятости. Работаем до поздней ночи и на выходных, обрабатывая заявки. К работе центра занятости подключаются и другие сотрудники комитета", - сказала Плаева.

По ее словам, если до режима самоизоляции в день на учет ставили порядка 30 человек, то сейчас эта цифра возросла до 120-130. Работа по приему заявлений ведется дистанционно через портал "Работа в России". Всего поступило 4 тыс. 36 заявок. Также многие жители республики, которые не имеют технической возможности регистрироваться дистанционно, приносят документы в центры занятости, оставляя их в специальных ящиках. С ними для исключения прямого контакта общаются через организованные для этой цели окна.

Численность граждан, уволенных с 1 марта по 7 мая, получателей пособия по безработице в размере 12 130 рублей, составляет 945 человек. Кроме того, материальную помощь в размере 1 500 рублей будут получать 3 333 безработных жителя.

Режим самоизоляции введен в Северной Осетии с 25 марта, с 12 мая в республике действует также масочный режим.

В регионе зафиксировано 1943 случая заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 955 человек находятся на амбулаторном лечении, 134 - в больницах, 840 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1518 человек.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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