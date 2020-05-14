Бизнесмены передали медикам Северной Осетии средства защиты в борьбе с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Двое предпринимателей закупили и передали медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом в Северной Осетии, защитные костюмы и маски. Об этом сообщили в четверг местные власти.

Уроженец Северной Осетии, руководитель аграрной компании "Казачий хутор" Сергей Кациев направил гуманитарную помощь в республику на сумму более 10 млн рублей. На эти деньги приобретено 2 500 респираторов и столько же противочумных комбинезонов. Средства защиты уже переданы в медицинские учреждения.

Еще один предприниматель родом из Северной Осетии Таймураз Боллоев передал 50 защитных костюмов для больницы в Ирафском районе. Об этом на странице в Instagram сообщил глава района Батраз Хидиров.

"Искренне благодарен нашему земляку-выходцу из селения Хазнидон Таймуразу Боллоеву за оказанную помощь Ирафской ЦРБ в виде комплектов защитных костюмов для медперсонала, контактирующего с возможными носителями или с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирус, что особенно важно в условиях многочасовых смен", - говорится в сообщении.

В регионе зафиксировано 1943 случая заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 955 человек находятся на амбулаторном лечении, 134 - в больницах, 840 выздоровели, 14 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1518 человек.