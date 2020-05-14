{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 30 пунктов сдачи ЕГЭ подготовят в КБР с соблюдением требований Роспотребнадзора

Там введут обязательную термометрию и установят средства дезинфекции
И. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов Асият Гериева/ТАСС
Описание
И. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов
© Асият Гериева/ТАСС

НАЛЬЧИК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) подготовят 27 пунктов сдачи ЕГЭ с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг журналистам сообщил и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"У нас определены 27 пунктов сдачи ЕГЭ, они все готовы, оснащены соответствующим оборудованием и техническими средствами. Сейчас дополнительно мы занимаемся приведением их в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые были разосланы 8 мая", - сказал Езаов.

Он уточнил, что будет введена обязательная термометрия, предусмотрены средства дезинфекции, уборка как самих аудиторий, так и вспомогательных помещений, санузлов. "При доставке детей школьными автобусами из районов и сел есть определенные дополнительные требования, мы не можем перегружать автобусы, потребуется дополнительный транспорт, возможно, дополнительные аудитории, чтобы рассадить детей с соблюдением необходимой социальной дистанции. Наблюдатели должны быть в масках, дети должны быть обеспечены одноразовой тарой, если будут пить воду, все это должно быть выдержано", - уточнил он и заверил, что все требования будут соблюдены.

Ранее в Кабардино-Балкарии планировали сдать ЕГЭ около 4,7 тыс. выпускников, к ним добавились еще 10 человек, которые учились в других регионах страны, но оказавшись в КБР, хотят пройти итоговую аттестацию не выезжая обратно. "Учитывая те изменения [порядок сдачи ЕГЭ], которые были анонсированы Министерством просвещения РФ, конечно, количество желающих сдать уменьшится, по нашим оценочным прогнозам, на порядка 20%, но это информация не полная, точного мониторинга мы пока не проводили", - добавил он.

По состоянию на 14 мая в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки +73), выздоровели 310 (за сутки +25), умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 997 человек, имевших контакты с зараженными людьми, в трех госпиталях находятся 337 больных. За все время в республике проведено 24 427 (за сутки +789) исследований путем тестирования.

Минпросвещения России объявило о решении перенести сроки проведения ЕГЭ и отменить Основные госэкзамены (ОГЭ) для девятиклассников в связи с эпидемиологической ситуацией. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих. Ученикам девятых классов отменят ОГЭ по русскому языку и математике, им также не надо будет сдавать экзамены по предметам по выбору, итоговые оценки выставят на основании годовых. Для поступления в колледж выпускникам достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании 9 или 11 классов в приемную комиссию.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Объем производства картофеля в Архангельской области за пять лет вырастет почти на 20%
К 2025 году в регионе планируют собирать 22 тыс. тонн картофеля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС