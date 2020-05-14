Около 30 пунктов сдачи ЕГЭ подготовят в КБР с соблюдением требований Роспотребнадзора

НАЛЬЧИК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) подготовят 27 пунктов сдачи ЕГЭ с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг журналистам сообщил и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"У нас определены 27 пунктов сдачи ЕГЭ, они все готовы, оснащены соответствующим оборудованием и техническими средствами. Сейчас дополнительно мы занимаемся приведением их в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые были разосланы 8 мая", - сказал Езаов.

Он уточнил, что будет введена обязательная термометрия, предусмотрены средства дезинфекции, уборка как самих аудиторий, так и вспомогательных помещений, санузлов. "При доставке детей школьными автобусами из районов и сел есть определенные дополнительные требования, мы не можем перегружать автобусы, потребуется дополнительный транспорт, возможно, дополнительные аудитории, чтобы рассадить детей с соблюдением необходимой социальной дистанции. Наблюдатели должны быть в масках, дети должны быть обеспечены одноразовой тарой, если будут пить воду, все это должно быть выдержано", - уточнил он и заверил, что все требования будут соблюдены.

Ранее в Кабардино-Балкарии планировали сдать ЕГЭ около 4,7 тыс. выпускников, к ним добавились еще 10 человек, которые учились в других регионах страны, но оказавшись в КБР, хотят пройти итоговую аттестацию не выезжая обратно. "Учитывая те изменения [порядок сдачи ЕГЭ], которые были анонсированы Министерством просвещения РФ, конечно, количество желающих сдать уменьшится, по нашим оценочным прогнозам, на порядка 20%, но это информация не полная, точного мониторинга мы пока не проводили", - добавил он.

По состоянию на 14 мая в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки +73), выздоровели 310 (за сутки +25), умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 997 человек, имевших контакты с зараженными людьми, в трех госпиталях находятся 337 больных. За все время в республике проведено 24 427 (за сутки +789) исследований путем тестирования.

Минпросвещения России объявило о решении перенести сроки проведения ЕГЭ и отменить Основные госэкзамены (ОГЭ) для девятиклассников в связи с эпидемиологической ситуацией. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих. Ученикам девятых классов отменят ОГЭ по русскому языку и математике, им также не надо будет сдавать экзамены по предметам по выбору, итоговые оценки выставят на основании годовых. Для поступления в колледж выпускникам достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании 9 или 11 классов в приемную комиссию.