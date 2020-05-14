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Пандемия коронавируса нового типа

Стимулирующие выплаты медики в Северной Осетии получат до 15 мая

На эти цели выделили 40,1 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, перечислят до 15 мая. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Все положенные стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, будут произведены в срок до 15 мая. Еще не всем перевели средства", - сказал собеседник агентства.

Из федерального бюджета выделено 35,2 млн рублей для медицинских и иных работников, задействованных в помощи больным COVID-19 на территории республики, из республиканского - 4,9 млн рублей.

Ранее водители станции скорой помощи во Владикавказе опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие обещанных выплат за работу в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства.

Министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев заверил, что все жалобы будут решены в индивидуальном порядке.

В регионе зафиксировано 1 943 случая заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 955 человек находятся на амбулаторном лечении, 134 - в больницах, 840 выздоровели, 14 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 518 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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