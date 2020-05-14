Ремонт сельского дома культуры на Ставрополье завершат на полгода раньше срока

СТАВРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют на полгода раньше срока завершить капитальный ремонт дома культуры в селе Казьминское по нацпроекту "Культура". Масштабные работы в здании проводятся впервые за 70 лет, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"Капитальный ремонт учреждения культуры, который ведется по нацпроекту "Культура", завершится на полгода раньше, чем планировалось. Строители полностью обновляют фасад здания, капитально ремонтируют внутренние помещения, меняют коммуникации и электропроводку. Дом культуры был построен почти 70 лет назад, и с тех пор ни разу не видел капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Дом культуры является единственным в селе с населением порядка 5 тыс. человек. В учреждении работают творческие коллективы, проводятся праздники, там же расположена сельская библиотека. Учреждение вновь примет посетителей в конце июня 2020 года.

"После ремонта в сельском доме культуры будут созданы самые современные условия для ребят, которые занимаются творчеством в клубных формированиях. Более 300 детей и подростков обучаются вокалу, хореографии и прикладному искусству в нашем доме культуры, и теперь ремонт откроет для ребят новые возможности", - цитируют в управлении представителя сельской администрации.

Планируется, что в будущем в обновленном доме культуры будет работать кинотеатр, зал намерены оснастить современным кинооборудованием.