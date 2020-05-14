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Волонтеры в КЧР исполнят желания детей из малообеспеченных семей в Ураза-байрам

Всего акцией планируют охватить более 60 детей

ЧЕРКЕССК, 14 мая./ТАСС/. Волонтеры организовали акцию "Рамадан - мечты сбываются", согласно которой во время празднования Ураза-байрам планируется исполнить заветные желания детей из малообеспеченных семей Карачаево-Черкесии, рассказал ТАСС сотрудник карачаево-балкарского культурного центра "Алан" Рустамбек Батчаев.

"Акция "Рамадан - мечты сбываются" проводится в третий раз. Основная идея акции заключается в том, чтобы детям из малообеспеченных семей на праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам)" подарить подарки, о которых они давно мечтали", - сказал Батчаев.

По его словам, в первый год проведения акции подарки получили 20 детей, в 2019 году в список вошли 62 ребенка, в текущем году уже традиционной акцией планируется охватить более 60 детей республики. О желаниях ребенка волонтеры узнают через родителей, в большинстве случаев это велосипеды, самокаты и спортивный инвентарь.

"Пусть это будут подарки с различной стоимостью, без ограничений, но это будет именно то, чего детям давно хотелось, к чему стремились и получили именно в этот добрый праздник. Так как это именно то время, когда нужно дарить подарки и радовать друг друга", - заключил Батчаев.

Ранее сообщалось, что в честь Рамадана жителям Карачаево-Черкесии, которые не успевают домой ко времени разговения, ежедневно будут раздавать по 100 наборов фиников и воды, тысяча семей в рамках акции фонда "Территория милосердия" получат продуктовые наборы.

Пост в рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2020 году рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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