В КБР направили 1,5 млрд рублей на поддержку социально-экономической сферы

НАЛЬЧИК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направили 1,5 млрд рублей на реализацию плана первоочередных мер по поддержке социально-экономической сферы в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг журналистам сообщил министр экономического развития региона Борис Рахаев на брифинге.

"Общий объем охвата мерами поддержки различными составил 11,5 тыс. налогоплательщиков, численность работающих на тот момент на предприятиях составляла 36 тыс. Общий объем поддержки, который был предусмотрен нашим первоочередным планом мероприятий в социально-экономической сфере, оценивается нами почти в 1,5 млрд рублей", - сказал Рахаев.

По его словам, некоторые виды поддержки предприниматели уже начали реализовывать и получать - это отсрочки по налогам, рассрочки, налоговые и кредитные каникулы, приостановление различного рода проверок. "Помимо этого, на прямую поддержку из бюджета республики направлено 100 млн рублей, из которых 50 млн - на компенсацию части процентной ставки кредитным учреждениям, которые выдали кредиты предпринимателям. Общий объем пострадавших отраслей и предприятий оцениваем в чуть более 700 млн рублей взятых кредитов в основном в Сбербанке, РСХБ, ВТБ", - уточнил министр.

20 млн рублей пойдут на господдержку в сфере туризма и санаторно-курортного комплекса. "Это тоже одна из ведущих отраслей республики, в которой есть много проблем, многие из этих учреждений не подпадают под категорию "Малый и средний бизнес" или под другие предприятия, которые получают федеральную поддержку, есть и учреждения с высокой долей государства - более 25%", - отметил он.

Оставшиеся 30 млн рублей будут направлены на оказание господдержки предприятиям иных сфер деятельности, наиболее пострадавших в период пандемии. "Сюда может войти самый широкий спектр предприятий, мы стараемся отслеживать ситуацию и выявлять те отрасли, те предприятия, которые не вошли ни в федеральный, ни в региональный список", - добавил чиновник.

Объем перенесенных налогов и платежей на будущее в КБР составляет 497,2 млн рублей. Выпадающие доходы бюджета КБР в результате оказания этих мер поддержки составят 86,2 млн рублей. Помимо этого, мероприятия по поддержке инфраструктуры малого бизнеса оцениваются в 33,6 млн рублей, уточнил спикер. "У нас есть возможности и рычаги для поддержки бизнеса впоследствии", - добавил Рахаев.

По состоянию на 14 мая в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 73), выздоровели 310 (за сутки плюс 25), умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 997 человек, имевшие контакты с заразившимися людьми, в трех госпиталях находятся 337 больных. За все время в республике проведено 24 427 (за сутки плюс 789) исследований путем тестирования.