В Нижнем Новгороде подготовили альтернативный проект возобновления судоходства по Волге

ТАСС, 15 мая. Проект строительства третьей нитки шлюзов на Городецком гидроузле в Нижегородской области является альтернативой строительства нового низконапорного гидроузла для возобновления судоходства по Волге. Альтернативный проект в пять раз дешевле и может быть реализован вдвое быстрее, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Создание Нижегородского низконапорного гидроузла призвано решить проблемы с обмелением Волги и обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом. Ранее сообщалось, что стоимость проекта около 43 млрд рублей, при этом более 3 млрд потребуется для решения вопросов, связанных с влиянием на экологию. Строительство гидроузла планировалось до 2024 года.

"Проект предусматривает конструкцию третьей нитки Городецких шлюзов, идентичную существующему шлюзу Городецкого гидроузла, с учетом использования более современных материалов и механизмов. Стоимость реализации указанного объекта в пять раз ниже предлагаемого проекта возведения Нижегородского низконапорного гидроузла, и реализовать его можно в два раза быстрее", - отметили в пресс-службе.

Альтернативный проект не только решит проблему с судоходством на Волге, но, в отличие от строительства нового гидроузла, не окажет негативного влияния на экологическую ситуацию в регионе - не увеличит зону подтопления территории и не нанесет вред населению и окружающей среде, пояснили в пресс-службе.

Новый проект, разработанный ВНИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева, в сочетании с работами по углублению дна признан "наиболее предпочтительным по всем основным показателям" и получил поддержку Российской академии наук, добавили в пресс-службе.