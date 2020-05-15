Истиньги - на экспорт: в Ингушетии наладят поставки за рубеж национальных войлочных ковров

МАГАС, 15 мая. /Корр. ТАСС Марем Местоева/. Участники историко-географического общества "Дзурдзуки" организовали в Ингушетии первую собственную студию войлочного искусства и ассоциацию для возрождения ремесла по проекту "Орнамент - символ жизни", реализованного на средства президентского гранта. Мастерицы намерены до конца 2020 года впервые экспортировать национальные войлочные ковры - истиньги, рассказали ТАСС авторы проекта.

В Ингушетии из поколения в поколение передавались секреты валяния традиционных ковров с национальными орнаментами, которые имели свое значение и даже использовались как обереги, но искусство было утрачено в 1940-х годах, когда ингушей сослали в Казахстан. В начале октября 2019 года общество "Дзурдзуки" запустило первый четырехмесячный курс обучения войлочному мастерству с применением как традиционных методик ручного валяния шерсти, так и современного оборудования.

Рассказать миру о национальном искусстве

Для того, чтобы возрождать национальное искусство, выпускницы первого курса арендовали помещение, открыли первую в регионе студию войлочного искусства, создали региональную Ассоциацию мастериц по войлочному искусству, в которой состоят около 20 человек. Также выпускницы создали свой интернет-магазин, где реализовывают продукцию. Сейчас обучение завершают мастерицы второго четырехмесячного курса.

"Когда мы подавали свой проект на участие в конкурсе президентских грантов, нашей задачей была популяризация этого забытого мастерства в регионе, проведение курсов обучения мастериц, чтобы потом отпустить их в свободное плавание, дать им возможность зарабатывать этим искусством, пусть и на малый процент, решить проблему безработицы, особенно среди женщин. Но они превзошли все наши ожидания созданием таких проектов, бизнеса", - рассказал ТАСС руководитель ИГО "Дзурдзуки" Анзор Дударов.

Как рассказала ТАСС сотрудница ИГО "Дзурдзуки" и автор проекта Танзила Дзаурова, у студии войлочного искусства уже появились свои покупатели. "Мы планируем представлять свою продукцию на международных и всероссийских выставках и ярмарках, у нас уже были приглашения в Москву и Санкт-Петербург на выставки, которые отменились из-за пандемии коронавируса", - уточнила мастерица.

Дзаурова рассказала, что пока в основном ковры покупают жители региона для себя и в подарок близким. "Также на нас вышло Минэкономразвития Ингушетии, которое намерено вывести наших мастериц на электронную международную площадку для экспорта нашей продукции и популяризации нашего национального колорита в других странах. Мы нацелены экспортировать свою продукцию уже до конца этого года, при первом крупном заказе мы сможет за раз отправить до 30 ковров, а в дальнейшем мы сможем нарастить объемы - для этого у нас есть все возможности, мы уже передали в ведомство описание нашей продукции, контакты, всю необходимую информацию", - отметила Дзаурова.

По словам Дударова, продукцию мастериц покупают и туристические организации региона. "Мастерицы не просто занимаются малым бизнесом, но и пропагандируют это искусство. К примеру, туристические организации покупают их продукцию, тот же всесезонный курорт "Армхи" в горах региона украсил стены своих залов войлочными панно и коврами с национальными орнаментами", - добавил Дударов.

Раньше в Ингушетии до принятия ислама (ингуши массово приняли его в XIX веке) валяли ковры-истиньги и наносили на них орнаменты, которые часто использовались как оберег. "Наши бабушки столетиями занимались валянием шерсти и созданием ковров, орнамент на каждом из которых нес свою смысловую нагрузку и даже использовался как оберег. Правда, многие сейчас боятся заказывать ковры с изображением орнаментов покровительницы плодородия или охоты, они считают, что таким образом совершают ширк (грех) и изменяют своей религии - исламу, но я, как исследователь, понимаю, что это просто орнамент, которому смысловую нагрузку дают сами люди", - отметила автор проекта.

Спрос на войлок и шерсть

Дзаурова уточнила, что цены на войлочные ковры варьируются от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей. Однако мастерицы ищут возможность снижения цен для того, чтобы продукция была доступна каждому.

"Цены на ковры разные: если изделие изготовлено с помощью автоматизированного оборудования, то, соответственно, цена ниже, а вот ручная работа стоит дороже. На один ковер у мастерицы уходит до месяца работы, потому основной индикатор стоимости - труд и время, потраченные на создание ковра. Также мы прошли бесплатные курсы по ценообразованию, проводившиеся Ассоциацией предпринимателей республики от НКО "Центр содействия малому бизнесу", чтобы мастерицы могли вычислять стоимость изделия, исходя из потраченного времени, материала и усилий", - добавила Дзаурова.

Также для участия в выставках у ассоциации есть свой фонд. "Среди мастериц нет соперничества, каждая понимает, что это общий труд, который принесет успех всем. Иногда некоторые крупные выставки требуют больших финансовых затрат, на которые отдельная мастерица не смогла бы попасть: в этом плане у ассоциации есть свой небольшой фонд сбережений, которые идут именно на эти цели, и свою продукцию могут представить все мастерицы", - сказала она.

В студии валяют не только национальные ковры, но и создают из шерсти картины, игрушки, одежду, сумки, ежедневники и предметы интерьера.

"Сейчас на шерсть и изделия из нее возрос спрос, желающих приобрести вещь, которая создана из экологически чистого продукта, а это и долговечный материал, ноский, из которого можно даже летнюю одежду создавать. У каждой мастерицы уже выработался свой стиль, и когда покупатель выражает свои пожелания, мы уже примерно знаем, кто из нас лучше справится с этой работой. На шерстяном полотне можно воспроизвести любой рисунок, хоть это и трудоемкая работа", - сказала Дзаурова.

По ее словам, после снятия режима ограничений в связи с пандемией коронавируса студия намерена расширить свою деятельность. "Мы при мастерской намерены открыть магазин, в котором была бы представлена наша продукция, думаем найти подходящее помещении после окончания режима ограничений из-за пандемии. Наши мастерицы придумывают новые дизайны и орнаменты, которые сочетаются с национальными элементами, мы можем создавать ковры и не только на любую тематику и любой вкус", - рассказала автор проекта.

"Орнамент - символ жизни"

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" в 2018 году и выиграл почти 3,5 млн рублей. На эти средства были проведены исследования башенных комплексов в горном районе Ингушетии, организована выставка петроглифов, выпущена серия раскрасок с национальным ингушским орнаментом и книга об истории и значении петроглифов и орнаментов.

В 2019 году проект снова получил грант, но уже в области возрождения войлочного орнаментального искусства. Всего на реализацию проекта обществу выделено 2,8 млн рублей.