На Ставрополье начали принимать заявления на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

ПЯТИГОРСК, 15 мая. /ТАСС/. Заявления на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет начали принимать на Ставрополье в пятницу, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты региона.

"В Ставропольском крае начался прием заявлений на назначение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предоставление данной меры соцподдержки будет проходить в проактивном режиме, то есть, заявитель подает только заявление о назначении и выплате ежемесячной выплаты, а вся необходимая информация будет запрашиваться органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.

Отмечается, что заявление можно подать в орган соцзащиты по месту жительства, в МФЦ по месту жительства, в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением). Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Дума Ставропольского края на внеочередном заседании 9 апреля приняла закон о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума смогут претендовать на выплаты в размере 4 921 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех лет и до достижения восьми лет. Всего на Ставрополье в 2020 году такую поддержку смогут получить более 55 тыс. семей с детьми. Выплата будет начисляться с 1 января этого года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.