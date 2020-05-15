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Парк "Россия - моя история" в Дагестане проведет онлайн-экскурсии в "Ночь музеев"

Они пройдут 16 мая и будут посвящены Великой Отечественной войне

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале присоединится к акции "Ночь музеев" 16 мая и проведет онлайн-экскурсии, посвященные Великой Отечественной войне, сообщили в пятницу в пресс-службе парка.

"В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия "Ночи музеев" переносятся в онлайн. К акции присоединится и Исторический парк "Россия - Моя история" в Махачкале. В рамках "Ночи музеев" запланирован ряд онлайн-мероприятий на странице парка в Instagram", - сообщили в пресс-службе.

Так, подписчики смогут увидеть документальные короткометражные фильмы о дагестанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Организаторы проведут онлайн-экскурсии "Подвиги учителей на полях сражений и в тылу" и "Ключевые битвы Великой Отечественной войны". Также подписчики увидят инфографику со статистическими данными о Великой Отечественной войне.

Второй в России по величине мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м. В историческом парке в Махачкале также организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.

Ранее Минкультуры России сообщило, что акция "Ночь музеев-2020" пройдет в онлайн-формате на официальной странице и в социальных сетях портала "Культура.РФ", а также на платформе TikTok. На странице акции будут собраны трансляции от музеев со всей страны, а также материалы портала на тему экспонатов, истории музеев и деятелей искусства. Кроме того, пользователям будет доступно более 300 онлайн-туров по музеям и галереям.

Об акции

Международная акция "Ночь музеев" проводится с 1997 года. Во время акции можно посетить музейные экспозиции поздно вечером и ночью абсолютно бесплатно.

Россия присоединилась к акции 20 апреля 2002 года - тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань. В 2007 году акция впервые прошла в Москве (в столице она получила название "Ночь в музее") и Екатеринбурге.

Многие учреждения культуры готовят выставочно-экскурсионные программы специально к дате акции, значительная часть российских музеев работает в этот день не круглосуточно, а до 21:00 или 23:00.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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